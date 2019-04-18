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FETÖ'cü firari Samsun'da yakalandı

FETÖ'cü firari Samsun'da yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve firarda olup 4 adet ByLock kaydı bulunduğu iddia edilen kadın polisin takibi sonucu yakalandı.

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve firarda olan A.K.(31) adlı kadın firar olan ve örgüt evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı ev tespit edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından A.K.'nin Atakum ilçesinde saklandığı eve operasyon düzenlendi. 4 adet Bylock abonelik kaydı bulunan, Bank Asya'da hesap hareketleri olduğu, FETÖ Terör Örgütü ile iltisaklı işyerlerinde SGK kaydı olduğu,, sohbet grubu ve öğrenci evi sorumlusu olduğu, başkasının adına sahte kimlik kullandığı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulanması tamamlanan A.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

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