FETÖ şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı

Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy'deki hudut karakolu ekipleri, 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan devam eden mahkemeleri bulunan Ş.U., M.A.D. ve E.S.K. oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S.K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, M.A.D. ve Ş.U. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

(DHA)