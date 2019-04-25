FETÖ şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, hudut karakolu askerlerince yakalanarak gözaltına alındı.
Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy'deki hudut karakolu ekipleri, 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.
Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan devam eden mahkemeleri bulunan Ş.U., M.A.D. ve E.S.K. oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S.K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, M.A.D. ve Ş.U. tutuklanarak, cezaevine konuldu.
(DHA)