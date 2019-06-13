  • $5,8263
  • 6,5946
  • 250.251
  • 91.812
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Haziran 2019 Perşembe 10:45 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:45

Feke'de sağanak sele dönüştü

Feke'de sağanak sele dönüştü

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı kırsaldaki Güzpınarı, Kisenit, Belen ve Gürümze mahallelerinde etkili olan sağanak yağış, taşkın ve sele neden oldu. Sel nedeniyle yaklaşık 10 saat trafiğe kapanan yollar, belediye ekipleri tarafından açıldı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan da inceleme yaptı. 

DHA

 

Konya´daki 3. Yüzyıla Dayanan Antik Kent Turizme Kazandırılacak

<p>Sakarya´nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda iki adet el yazması Te

Sakarya´da Düzenlenen Tarihi Eser Operasyonunda 2 El Yazması Tevrat Ele Geçirildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

ESA'dan asteroit uyarısı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.