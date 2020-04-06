Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7527
  • 7,2904
  • 357.711
  • 91911.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Feci ölüm! İnek sağarken hayatını kaybetti

Feci ölüm! İnek sağarken hayatını kaybetti

Feci ölüm! İnek sağarken hayatını kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Rıdvan Sarıtunç (24) süt sağma makinesiyle inek sağarken akıma kapılarak, yaşamını yitirdi.

Çubuk Ağılcık Mahallesi'nde yaşayan Rıdvan Sarıtunç, sabah saatlerinde ahırdaki ineklerinden süt sağmak için süt sağma makinesini çalıştırdı. Sarıtunç, bu sırada makinedeki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. Durumu fark eden baba Kemal Sarıtunç, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Rıdvan Sarıtunç, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarıtunç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sarıtunç'un cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

(DHA)


Derslerini takip edemeyen öğrencilere kaymakamlıktan televizyon hediye edildi

Derslerini takip edemeyen öğrencilere kaymakamlıktan televizyon hediye edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dünya turundaki İngiliz çift korona günlerinde İstanbul'da kaldı

Çin'den sonra dünyada ilk kez plazma tedavisi Malatya'da yapıldı!