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  3. Feci kaza! Yaşlı adam ayaklarını çapa makinesine kaptırdı

Feci kaza! Yaşlı adam ayaklarını çapa makinesine kaptırdı

Feci kaza! Yaşlı adam ayaklarını çapa makinesine kaptırdı

Bolu'da, evinin bahçesinde çapa yaparken, 2 ayağını da makineye kaptıran Şerafettin Yıldırım (75) yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta Şerafettin Yıldırım'a ait evin bahçesinde meydana geldi. Yıldırım, bahçesini ekmek için çapa yaptığı sırada 2 ayağını da makineye kaptırdı. Durumu fark eden komşuları 112 Acil ekiplerine haber verdi. Evin bahçesine gelen sağlık ekipleri Yıldırım'a müdahale etti. İtfaiye ekipleri de Yıldırım'ın ayaklarına saplanan çapa makinesini çıkardı. 2 ayağında da kırık ve kesiler olan Şerafettin Yıldırım, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

(AA)

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