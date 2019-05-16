Feci kaza! Yaşlı adam ayaklarını çapa makinesine kaptırdı

Olay, saat 11.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta Şerafettin Yıldırım'a ait evin bahçesinde meydana geldi. Yıldırım, bahçesini ekmek için çapa yaptığı sırada 2 ayağını da makineye kaptırdı. Durumu fark eden komşuları 112 Acil ekiplerine haber verdi. Evin bahçesine gelen sağlık ekipleri Yıldırım'a müdahale etti. İtfaiye ekipleri de Yıldırım'ın ayaklarına saplanan çapa makinesini çıkardı. 2 ayağında da kırık ve kesiler olan Şerafettin Yıldırım, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

(AA)