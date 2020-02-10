Fatih'te yangın paniği!

Yangın, saat 13.00 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerin gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yanan binanın üst katlarında oturan bir genç, pencereye çıkarak elindeki cep telefonu ile olan biteni kaydetmeye çalıştı. Dumandan etkilendiği görülen genç daha sonra itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı.

Daireden yükselen dumanları gören vatandaşlar hortum ile yangını söndürmeye çalışırken, bir vatandaş ise itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada battaniyeler ile otomobilinin örterek yangından korumaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmaları sonrası yangın tamamen söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona erdi.

Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken, yangının çıktığı daire de maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.