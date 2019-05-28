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28 Mayıs 2019 Salı 13:18 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 13:18

Fatih'te sahte içki operasyonu: 360 litre alkol ele geçirildi

Fatih'te sahte içki operasyonu: 360 litre alkol ele geçirildi

Fatih'te sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 360 litre alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kocamustafapaşa Mahallesi´ndeki bir evin sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı ihbarını alan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 Mayıs´ta adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 360 litre metil alkol, 914 dolu içki şişesi, 2 bin 602 adet boş alkol şişesi, 200 litrelik boş su tankı, 960 kapak ve çeşitli içkilere ait etiketler ele geçirildi. Ayrıca evde bulunan 32 yaşındaki F.K. isimli bir kişi gözaltına alındı. 

(DHA)

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