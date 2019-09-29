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  3. Fatih'te korkutan yangın: Binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Fatih'te korkutan yangın: Binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Fatih'te korkutan yangın: Binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Fatih'te bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı duman kaplarken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

 Fatih'te bir evde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokağı'ndaki 4 katlı binanın bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan dolayı binada mahsur kalan 15 kişi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar da ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

AA

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