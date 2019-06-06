Fatih'te hareketli dakikalar

Olay, Fatih Yusufpaşa mevkinde meydana geldi. Polis şüpheli gördüğü otomobil sürücüsü Mohamed El Monaddame'yi durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, mahalle aralarında polisten kaçmaya başladı. Çok sayıda araca, motosiklete ve bir polis otosuna çarparak kaçısını sürdüren şüpheli araç girdiği ara sokakta önüne çıkan bir başka otomobile daha çarparak durdu. Polisi alarma geçiren şüpheli, gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

(DHA)