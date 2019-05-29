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29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:41 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:41

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araç yangını

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araç yangını

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde bir otomobilde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Araç yangını nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana gelen araç yangını iddialara göre şöyle gerçekleşti. Otomobilinin hararet yaptığını gören sürücü emniyet şeridine yaklaşarak durdu. Aracının arızalandığını gören sürücü çekici arayarak yardım istedi. Sürücünün telefonu üzerine olay yerine gelen çekici arıza yapan otomobili çekti. Fakat tam hareket edeceği sırada otomobilden duman çıktığını gören çekici otomobili tekrar aşağı indirirken araç alev aldı. Bunu gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanmakta olan araca müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araçta soğutma çalışması yapıldı. Öte yandan, araç yangını nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
(İHA)

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