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  3. Eyüp Sultan Camii'nden Çamlıca Camii'ne

Eyüp Sultan Camii'nden Çamlıca Camii'ne

Eyüp Sultan Camii'nden Çamlıca Camii'ne

İstanbul’da ‘Güvercinlerin Abisi’ olarak bilinen Ramazan Okay, çocukların gülüşlerini yarınlara taşımak için Eyüp Sultan Camii avlusundan Çamlıca Camii’ne güvercin taşıdı.

İstanbul’un kalbi olan Eyüp Sultan cami avlusunda ensarın sadık bekçileri olan güvercinlere hizmet etmeye devam edeceğini söyleyen Ramazan Okay, “Bu aziz şehre hizmet etmekten daha büyük bir şeref ve eser kazandırmaktan daha büyük bir gurur yoktur. Güvercinlere olan aşkım, davam ve hizmetim tartışılmaz bir gerçektir. Bu hizmetimizi İstanbul’un bütün Camii avlularında uygulamak ve güvercinlere alan oluşturmak istiyorum. Çocukların güvercinlerle gülüşlerini yarınlara taşımak ve görmek için gayret ediyorum. Selçuklu’dan Osmanlı’dan 16. yüzyıldan günümüze uzanan bin yıllık Türk geleneği güvercinlere yem atma geleneğini yeni nesillere aktarmak için gayret ediyorum” dedi. 

ÇAMLICA CAMİİ’NE GÜVERCİN BIRAKTI

Çamlıca Camii’nin ülkenin birliği ve tüm Müslümanların beraberliği için yeni bir sembol kazandığını belirten Okay, “Ben de Güvercinlerin Abisi olarak Eyüp Sultan’dan Çamlıca Camii’ne güvercin bırakmaya geldim. Güvercinlerin burada çoğalmasına ve çocukların sevinç çığlıklarına ortak olmak istiyorum. Çamlıca Camii’nin cephesine yapılan güvercin taşları muhteşem görülmeye değer bir eser olmuş bu eserleri yapan herkese sonsuz teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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