Eylül ayı sözleri ve görselleri: En güzel ve anlamlı Eylül ayı işe ilgili yazılar, şiirler ve resimler

En güzel ve anlamlı Eylül ayı ile ilgili yazılar ve resimler gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Bugün Eylül ayının ilk günü. Insgtagram ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarından Eylül ayı ile ilgili paylaşımlar yapmak isteyenler en güzel görselleri ve sözleri bulmak istiyor. İşte Eylül ayı sözleri ve görselleri...

EYLÜL AYI SÖZLERİ VE RESİMLERİ

Eylül sadece bir sonbahar değil oldukça renkli zamanlardır.

Eylül bir ay değil, bir aylık ayrı bir mevsim. Haşmet Babaoğlu

Eylülü tanımak insanlara neşe ve geleceği gösterir.

Eylül seninle bir yaşam ömür boyu mutluluğun ifadesidir.

Kasımı yaşayamıyorsan eylülde kalmışsındır. -Kahraman Tazeoğlu-

Bir ayrılıktı, bir savruluştu sevgiliden, hayattan. Eylüldü ayrılığın adı.

Eylül hazan mevsimi, eylül dalından düşen yaprağın toprağa düştüğü an.

Dedim ya, Eylül’dü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimin. Cemal Süreya

Eylül ayında anlatılan aşk masalları insanlara neşe, sevinç, mutluluk ve gelecek sunar.

Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla. Eylül’ü konuşalım. –Cemal Süreya–

Her uyanışımda Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum. (Ataol Behramoğlu)

Eylülde gelirim demişti, gözlerim hep yolda, aklım dalından düşen yaprakta.

Eylül toparlandı gitti işte ekim falan da gider bu gidişle… (Turgut Uyar)

Gökyüzündeki yıldızlar dahi Eylül ayında parıldaması bir başka olmaktadır.

Ben sadece gökyüzüne bakarak Eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü Eylül ayında yıldızlar bile bir başka parlar.

Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık. Ahmet Telli

Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa önümüzdeki ay, malum Eylül’lerin hep kayda değer anıları var. -Buket Konur-

Her gönül insanı yemiştir, ömründe birkaç kez, Eylül’ün tokadını. Servet Saygınoğlu

“Eylülde aşk, eylülde acı, eylülde yalnızlık zordur,Eylülde her şey zordur, ben eylülü onun için severim…”

“Sonbaharın en kalın düdükleri, uğuldar eylül serinliğinde, sokaklar törenle demir alır, camların buğulanıp üşüdükleri, o rüya belirsizliğinde.”

“Gittin, Bir eylül sabahı. Suretini aynada bırakarak.”

Ben Eylül Sen Haziran

Bir eylüldü başlayan içimde.

Ağaçlar dökmüştü yapraklarını.

Çimenler sararmıştı.

Rengi solmuştu tüm çiçeklerin.

Gökyüzünü kara bulutlar sarmıştı.

Katar gidiyordu kuşlar uzaklara.

Deli deli esiyordu rüzgar.

Dağılmıştı yazdan kalan ne varsa.

Yaşanmamış bir mevsim gibiydi bahar.

Neydi o bir zamanlar.

Sevmişliğim, sevilmişliğim.

O heyheyler, o delişmenlikler neydi.

Ne bu kadere boyun eğmişliğim.

Ne bu acıdan korlaşan yürek.

Ne bu kurumuş nehir; gözyaşım.

Önümdeki diz boyu karanlıklar da ne.

Ne bu ardımdaki kül yığını; elli yaşım.

Beni kötü yakaladın Haziran.

Gamlı, yıkık eylül sonuma.

Bir ilk yaz tazeliği getirdin.

Masmavi göğünle.

Cana can katan güneşinle.

Pırıl pırıl engin denizinle girdin içime.

Çiçekler açtı dokunduğun.

Çimler büyüdü yürüdüğün.

Ve güller katmer oldu güldüğün yerde.

Başımda senin kuşların kanat çırpıyor şimdi.

Oldurduğun yemişlerin ağırlığından.

Dallarım yere değiyor.

Güneşi batmadan saçlarının.

Bir dolunay doğuyor bakışlarından.

Gün boyu senden bir meltem esiyor yanan alnıma.

Uykusuz gecelerim seninle apaydınlık.

Başım dönüyor, of başım dönüyor yaşamaktan.

Ölebilirim artık.

Ölme diyorsan; gitme kal öyleyse.

Sarıl sımsıkı, tenim ol, beni bırakma.

Baksana; parmak uçlarım ateş.

Lavlar fışkırıyor göz bebeklerimden.

Hadi gel, tut ellerimi, benimle yan.

Benimle meydan oku her çaresizliğe.

Benimle uyu, benimle uyan.

Birlikte varalım on üçüncü aylara.

Ümit Yaşar Oğuzcan