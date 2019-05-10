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  3. Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde geçiyor... Edirne'de binlerce yıl sonra yaşatılıyor

Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde geçiyor... Edirne'de binlerce yıl sonra yaşatılıyor

Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde geçiyor... Edirne'de binlerce yıl sonra yaşatılıyor

Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış olan Edirne'de Osmanlı geleneklerine göre Ulu Cami cuma namazı öncesi çiçeklerle süslendi.

Osmanlı padişahlarından 2’inci Ahmed ve 2’inci Mustafa'ya kılıç kuşanma törenlerinin yapıldığı Ulu (Eski) Cami, geleneklere uygun olarak cam vazolara yerleştirilen beyaz, pembe ve kırmızı karanfillerden oluşan 5 bin adet mevsim çiçekleriyle donatıldı. 

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde "Vakıf tarafından camiye bakan mütevellisi vasıtasıyla mevsiminde bütün cemaat safları arasına çiçeklerle nice vazolar konulup caminin içi ve dışı nurlanır ve kokulanır" şeklinde bahsedilen gelenek, Vakıf Haftası kapsamında 2014 yılında tekrar hayata geçirilerek, bu yıl da sürdürüldü. 

“Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde geçiyor” 

Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, mevsim çiçekleri ve karanfillerle Osmanlı geleneklerine uygun olarak bu yıl da Ulu (Eski) Cami’yi süslediklerini belirterek, “2019 yılı Vakıf Haftası’nı icra ediyoruz. Bu seneki temamız ‘Vakıf Medeniyeti’nde Ramazan Ayı’. Hafta boyunca birçok etkinlik gerçekleştirdik. Yaklaşık 6 yıldır da Edirne’ye hatırlattığımız farklı bir etkinlik için buradayız. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nin incelediğimizde; Eski Cami’ye dair bir anekdot karşımıza çıkıyor. Evliya Çelebi Eski Cami’yi gezdiğinde diyor ki; caminin vakıf mütevellisi tarafından mevsim çiçekleriyle nice vazolara konulmak suretiyle süslendiğinden bahsediyor. Böylelikle caminin daha fazla nurlandığı ve daha güzel kokar hale geldiğini ifade ediyor” dedi. 

İHA

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