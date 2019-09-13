Evlilik teklifine kalbi dayanmadı

Konya Karapınar yaşayan Fikret Balkan ile Meltem Ertunç, 3 ay önce nişanlandı. Genç kız, 9 Eylül’de il merkezindeki akrabalarını ziyarete gitti. Balkan da arkasından gelerek nişanlısını Beyşehir Gölü’ne gezmeye götürdü. Fikret Balkan, burada bindikleri balon ve güllerle süslü yatta nişanlısı Ertunç’a sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Genç kız mutluluk gözyaşları arasında teklifi kabul etti. Çift daha sonra Karapınar’a dönmek için otomobille yola çıktı.

OTOMOBİLDE SON NEFES

Sürücü Balkan, uyuduğunu düşündüğü nişanlısının nefes almadığını fark etti. Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ertunç hayatını kaybetti. Otopsideki ilk tespitlere göre genç kızın kalp krizi geçirdiği belirlendi.