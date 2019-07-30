Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5642
  • 6,2033
  • 254.932
  • 102768
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Evinde 16 tüfekle yakalandı

Evinde 16 tüfekle yakalandı

Evinde 16 tüfekle yakalandı

Eskişehir'de sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden silah satışı yaptığı iddia edilen şüpheli, 16 tüfekle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden silah satışı yaptığı tespit edilen şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda değişik markalarda 12 pompalı tüfek, 2 namlusu kısaltılmış çift kırma av tüfeği, 2 av tüfeği, 14 fişek, 1 şarjör ile çeşitli dökümanlar ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürelen şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu sitem etti: Yapışırsa yapışsın, ne yapayım?
Ünlü pop yıldızının şarkısı çalıntı çıktı!
Ezgi Eyüpoğlu ve Kaan Yıldırım'dan kafa karıştıran paylaşımlar! Barıştılar mı?
Ünlü manken bavulun içinde ölü bulundu
Yaşadığı zor süreci anlattı: Yaşamam bir mucize
<p>Burdur´un Yeşilova ilçesinde yer alan, beyaz kumsalı ve berrak suyunun ortaya çıkardığı güzellikl

Burdur Salda Gölü´nde Muhteşem Gün Batımı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık toplu mezarlık

Dört büyükler transferlere 25 milyon Euro'dan az harcadı