Evin bahçesine çadır kurdurdu, kendini karantinaya aldı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki evine bir süre önce şehir dışından dönen İbrahim Yıldız, ailesini korumak için evin bahçesine kurdurduğu çadırda kendisini karantina aldırdı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki evine bir süre önce şehir dışından gelen İbrahim Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla bahçesine kurdurduğu çadırda kalmaya başladı.
Bir kamu kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 ay önce görevlendirmeyle gittiği İstanbul'dan görevinin tamamlanmasıyla evine döndüğünü belirtti.
Çadırda karantinaya girdi!
Gelmeden önce ailesini arayarak evin bahçesinde kendisi için bir çadır kurmalarını istediğini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 14 gün kendimi izole ederek çadırda kalmam lazım. Hiçbir şekilde ailemle yakınlaşmıyorum, tüm ihtiyaçlarımı burada kendim görüyorum. Yemeğimi kapıya bırakıyorlar. 5 yaşında bir kızım var 14 gün sonra hasret gideririz. Önemli olan ailemin sağlığı."
Yıldız, bir rahatsızlığı bulunmadığını, bunu tedbir amacıyla yaptığını sözlerine ekledi.
AA