Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi tarifi ve yapımı haberimizde!

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ramazan pidesi tarifi yapımı sofraların vazgeçilmez lezzeti pideyi kendi imkanlarıyla yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle evlerimizde geçirdiğimiz Ramazan ayını önceki yıllara göre daha farklı yaşıyoruz. Evde kendi imkanlarıyla sağlıklı, lezzetli ve kolay olarak yapabileceğiniz pide tarifini sizler için hazırladık. İşte Ramazan pidesi yapılışı ve malzemeleri...



RAMAZAN PİDESİ TARİFİ VE YAPIMI

Ramazan pidesi malzemeleri;

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 paket instant kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4,5 su bardağı un

Üzeri İçin:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı su

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı erimiş tereyağı

Çörek otu, susam

Tepsiye Serpmek İçin:

Galeta unu

EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Evde Ramazan pidesi yapılışı için; derin bir kaba 1 paket instant kuru maya ve 1 yemek kaşığı toz şeker koyun. Üzerine 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık süt ekleyip, karıştırın. Daha sonra karışıma 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz ve 4 buçuk su bardağı unu azar azar koyun.

Ele hafifçe yapışan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırladığınız orjinal ramazan pidesi hamurunun üzerini örtüp, ılık bir yerde 40 dakika kadar mayalanmaya bırakın. Yani hamur yaklaşık 2 katına çıkana kadar bekletin. Ardından mayalanan hamuru 2-3 kere daha yoğurup, tekrar üzerini örtün. 20 dakika kadar bekletin.

Daha sonra hamuru iki eşit parçaya bölün. Yağlı kağıt serili ya da yağlanmış fırın tepsisinin orta kısmına galeta unu serpiştirin. Hamuru tepsi içine koyun. Eliniz ile çok ince olmayacak şekilde açın. Küçük bir kase içine biraz sıvı yağ koyun. Parmak uçlarınızı yağa batırın. Fotoğraftaki gibi pide üzerine parmak uçlarınız ile bastırıp, şekil verin. Şekil verirken biraz bastırın ki hamur kabarınca şekilleri kaybolmasın.

Pidenin üzerine sürmek için; bir kaba 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı su, 1 tatlı kaşığı eritilmiş tereyağı ve 1 yemek kaşığı yoğurt koyup, karıştırın. Bu karışımı pidelerin üzerine bolca sürün. Son olarak çörek otu ve susam serpiştirin. Tepsi içerisinde de 15 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

Hazırladığınız orjinal ramazan pidesini önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin.

Ramazan pidesi piştikten sonra fırından çıkartın. Üzerine hafif su serpip, bir örtü örtün. Bu şekilde 10-15 dakika kadar bekletin. Daha sonra dilimleyerek, servis edebilirsiniz. Hemen servis etmezseniz pideleri mutlaka beze sarın ki yumuşaklığını kaybetmesin. Afiyet olsun.