Kandil simidi nasıl yapılır? Ağızda dağılan pratik kandil simidi tarifi burada!

Kandil simidi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Pratik kandil simidi tarifi yapmak isteyen kişiler, arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. Yardımlaşma ve sevginin arttığı kandil günlerinde Kandil simidi mahlepsiz malzemeleri nedir? Koronavirüs nedeniyle zamanlarını evde geçiren vatandaşlar pratik ve lezzetli kandil simidi yapmak istiyor. İşte püf noktalarıyla lezzetli kandil simidi tarifi...

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ NELERDİR?

1 büyük boy çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket margarin (125 gr)

1 çorba kaşığı yoğurt

2 tane yumurta (akları üzeri için kullanılacak )

2 çorba kaşığı sirke

1 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım paket kabartma tozu

3-5- 4 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN

Yumurta akı

Bolca susam ( kavrulmuş )

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AĞIZDA DAĞILAN KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Kabın içine yumurtaların sarıları ( beyazlarını üzeri için ayırıyoruz ) margarin, sıvı yağ, yoğurt, tuz, şeker ve mahlep alınıp üzerine azar azar un eklenir.

Kabartama tozunu da ilave edip ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edilir.

Hamur hazır olduğunda minik ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp el yardımıyla uzun şeritler yapılır.

Daha sonra iki ucunu birleştirip halka şekli verilir.

İlk önce yumurta akına daha sonra da bolca susama bulayıp yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın kabına dizilir.

Tüm malzeme bittiğinde önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirilir.

Pişen simitler soğuduğunda servis edilir.