'Evde kal'dığını sandılar, cinayet çıktı! Katili banyo penceresinde yakaladılar

İstanbul’da korona salgını nedeniyle “Evde kal” çağrılarına uyduğunu düşündükleri Ahmet Rençber’e ulaşamayan arkadaşları polise haber verdi. Esenyurt’taki rezidans dairesine giren ekipler, Rençber’i başından silahla vurularak öldürülmüş halde buldu. Rezidansın güvenlik kameralarını inceleyen dedektifler, mektulün en son bir arkadaşıyla birlikte asansöre binip eve çıktığını, şüpheli şahsın çok geçmeden binadan tek başına ayrıldığını belirledi. Kimliği tespit edilen Emrullah U.’nun Ümraniye’de saklandığı eve baskın düzenlendi. Katil zanlısı, tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı. Cinayeti eski bir husumet nedeniyle işlediğini itiraf eden Emrullah U., tutuklandı.

SİLAH DENİZDE BULUNDU



Zanlının cinayetten sonra Üsküdar’da denize attığı tabancasıyla maktule ait cep telefonu ve bazı eşyaları dalgıç polislerce bulunarak sudan çıkarıldı.

BU GÖRÜNTÜ ELE VERDİ



Asansör beklerken Rençber’in yanında duran Emrullah U.’nın kimliği bu görüntü sayesinde belirlendi.

Emrullah U.’nun Erwan B. adıyla Fransız vatandaşlığı da bulunduğu öğrenildi.

Katil zanlısı, banyo penceresinden apartman boşluğuna kaçarken yakalandı.

O anlar polis kamerasına yansıdı.

DHA