Evde ekmek nasıl yapılır? En kolay ekmek tarifi ve yapımı!

Evde ekmek tarifi ve yapılışı mutfağa ilgi duyan kişiler tarafından merak ediliyor. Fırında kolay olarak yapılabilen ekmek yapımı taze, güvenilir ve sağlıklı gıdalar tüketmek isteyen kişilerin tercihi oluyor. Kültürümüzde de büyük öneme sahip olan ve saygı duyulan ekmek sofralarımızın vazgeçilmez gıdası arasında yer alıyor. Peki, Evde ekmek nasıl yapılır? İşte tarifi ve yapılışı...



EVDE EKMEK TARİFİ

Ekmek yapımı için malzemeler :

-4,5 su bardağı un + 1 yemek kaşığı tepeleme un

-2 su bardağı ılık su

-1 paket instant kuru maya

-1 yemek kaşığı silme toz şeker

-1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

-Un

EVDE EKMEK NASIL YAPILIR?

Ekmek yapımı için; derin bir kaba 4 buçuk su bardağı un ve buna ilave olarak 1 yemek kaşığı tepeleme un koyun. Üzerine 1 paket instant kuru maya, 1 yemek kaşığı silme toz şeker ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip, karıştırın.

Daha sonra karışıma 2 su bardağı ılık suyu azar azar döküp, eliniz ile karıştırmaya başlayın. Un ve su karışana kadar karıştırın. Çok fazla yoğurmanıza gerek yok. Hamur oldukça yumuşak olacak yani elinize yapışacak. Un ekleyip, hamuru katılaştırmayın. Elinizde kalan hamurları kaşık yardımı ile sıyırın.

Hazırladığınız ekmek hamurunun üzerini örtüp, ılık bir yerde 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Diğer tarafta orta boy teflon bir fırın kabının (24 cm lik) tabanını hafifçe unlayın. Daha sonra mayalanan ekmek hamurunu kaşık yardımı ile kabın içine döküp, yayın. Üzerine az miktar un serpiştirin.

Hazırladığınız ekmeği tepsi mayası yapmadan önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Yaklaşık 40-45 dakika kadar pişirin. Ekmek piştikten sonra fırından çıkartın. Üzerine biraz su serpiştirin. Ardından üzerini temiz bir örtü ile iyice sarın. 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Ekmeğiniz dinlendikten sonra bıçak yardımı ile dilimleyerek, servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.