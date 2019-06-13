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13 Haziran 2019 Perşembe 19:30 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 19:30

Eşyalar havada uçuştu! Karı-koca kavgasında kan aktı

Eşyalar havada uçuştu! Karı-koca kavgasında kan aktı

Kağıthane'de, karı koca kavga edip birbirlerini yaraladı. Koca, eşinden şikayetçi olmak isteyince ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Olay, Hürriyet Mahallesi Cami Arkası Sokak 5 Numaralı apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, Melahat Gökçen (60) ve İsmail Gökçen çifti saat 16.00 sıralarından evde kavga etmeye başladı. Bir süre sonra çift, evde bulunan eşyaları birbirlerine atmaya başladı. Melahat Gökçen evde bulunan kesici bir cismi fırlatarak kocasını çenesinde yaraladı. Bunun üzerine İsmail Gökçen de kesici bir cisim ile karısını başından yaraladı.

Gürültüyü duyup üst kata çıkan komşular, çifti kanlar içerisinde görüp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahaleyi evde yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Koca İsmail Gökçen eve gelen polislere karısından şikayetçi olduğunu belirtti. Bunun üzerine İsmail Gökçen, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

(DHA)

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