Estetik için gitti sonrası felaket! Hayatı kabusa döndü

Antalya'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu, gözaltı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geçen Şubat ayında Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki güzellik ve estetik merkezine gitti. Uzunoğlu'na göbek bölgesinden alınan yağın, yüz bölgesinin dolgusunda kullanılacağı, operasyonun çok kalıcı, ekonomik ve 2 yıl garantili olduğu söylendi. Estetik merkezindeki yetkililerle görüşen ve Mart ayı başında ameliyatının yapılmasını isteyen Uzunoğlu operasyon için 5 bin 500 lirayı nakit ödedi.

DOLGU YOK OLDU

Mart ayında Uzunoğlu'nun yanaklarına yapılan ve kalıcı olacağı söylenen dolgu, kısa süre sonra yok oldu. Operasyonun başarısız olması nedeniyle Uzunoğlu, Nisan ayında ikinci kez aynı operasyonu oldu. Kadının yüzündeki dolgu işlemi tamamlanmadan ameliyatı yapan doktorları, "Alt dudağınıza da dolgu yapalım, çok daha iyi görünür" diye telkinde bulundu.

ÜÇÜNCÜ OPERASYON YAPILDI

Alt dudağına yapılacak işlem için gün sayan Songül Uzunoğlu'na Nisan ayında yapılan ikinci operasyon da sonuç vermedi. Doktorlar, geçen Mayıs ayında Uzunoğlu'nu üçüncü kez estetik operasyon için merkeze çağırdı. Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yanaklarına uygulanırken, alt dudağına da dolgu yapıldı.

4 AYDA 4 DOLGU

Yapılan tüm işlemler için estetik merkezine 7 bin 500 lira ödeyen Uzunoğlu'nun yüzüne ve dudağına yapılan uygulama kısa süre sonra eridi. Estetik merkezine giden Songül Uzunoğlu, 3 ayda 3 operasyon olduğunu, 2 yıl garanti verilmesine rağmen dolguların tutmadığını söyledi.

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Yapılan işlemlerle ilgili rapor, yaptığı ödemeler için de fatura ya da fiş verilmediğini hatırlatan Uzunoğlu, "Size ödediğim parayı kolay kazanmıyorum. İşlem yaptınız, 2 yıl garanti verdiniz, hala bir sonuç alamadım" diyerek tepki gösterdi.

18 KASIM'DA 4'ÜNCÜ OPERASYON

Bunun üzerine doktorları 'Tekrar planlayalım, 18 Kasım'da telafi edelim, bunun için de 750 lira ödeyeceksiniz' dedi. 18 Kasım'da Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yüzüne 4'üncü kez, alt dudağına 2'nci kez uygulandı. Son operasyondan sonra uyandığında çene altında morluklar olduğunu gören Uzunoğlu, nedenini sorduğunda anestezinin etkisinden kaynaklandığı ve geçeceği söylendi.

Songül Uzunoğlu, operasyonu yapan Dr. E.D.'nin kendisine "Yaşadığın ağrılar normal. Başın da anesteziden ağrıyor, çorba iç geçer" dediğini de öne sürdü.

ALT DUDAĞI ÇÜRÜDÜ

Taburcu edildikten 3 gün sonra yanağındaki dolgular yok olan Uzunoğlu, alt dudağındaki yoğun ağrı nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvurdu. Yapılan muayenede kadının alt dudağında siyahlaşma ve çürüme tespit edildi. Tedavisi yapılan Uzunoğlu, doktoru E.D. ile görüşmek için estetik merkezine gitti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

E.D.'nin yurt dışında olduğunu öğrenen Songül Uzunoğlu'nu merkez yetkilileri başka bir tıp merkezine yönlendirdi. Durumu her geçen gün kötüye giden, ağzından kötü koku gelen, alt dudağı tamamen çürüyen Songül Uzunoğlu, 26 Kasım'da operasyonu yapan Dr. E.D. ve estetik merkezi yetkilileri hakkında Sağlık Bakanlığı'na şikayetçi oldu, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

4 ANA DAMAR DOLGUYLA TIKANMIŞ

Alt dudağındaki çürümenin devam ettiğini, ağız içi dokularının da zarar gördüğünü belirten Songül Uzunoğlu, "Estetik merkezinden beni özel bir tıp merkezine yönlendirdiler. Gittiğim yerde beni acil müdahale odasına aldılar. Ne olduğunu sorduğumda doktorun anlattıkları beni şoke etti" dedi.

Tıp merkezindeki doktordan alt dudağında bulunan 4 ana damarın uygulama sırasında tıkandığını öğrendiğini anlatan Uzunoğlu, "Bu bölgeye kan gitmediği için doku ölümü başlamış. Beni bunca zamandır 'normal' deyip eve göndermişler. Doktor damarları açmak için operasyon yapacağını söyledi. Ben de çaresiz kabul ettim. 2 gün boyunca sabah ve akşam ozon tedavisi uygulandı. Alt dudağım taş gibiydi, hiç kımıldamıyordu, uyuşuktu. Bu işlem de belgelendirilmedi" diye konuştu.

DUDAĞI DÜŞTÜ

Estetik operasyonunu yapan doktor E.D.'nin de kendisini hiç bilgilendirmediğini kaydeden Uzunoğlu, "Görüşmeye gittiğim E.D'ye 'Damarlarım tıkanmış, doku ölümü başlamış' dedim. O da 'Cerrahi komplikasyon binde bir olabilecek ihtimal' dedi. Daha sonra da 'Hiperbolik oksijen tedavisi alacaksınız' dediler. 'Acilen hiperoksa gidin' dediler. Bu tedavi de bir hafta sürdü, o tedavinin sonunda 'PRP (kişinin kendi kanından hazırlanan ve tıbbın birçok alanında iyileşmeyi uyarmak ve düzenlemek için kullanılan bir yöntem) yapacağız' dedi. Bu arada alt dudağım çürüdü, düştü, ölü dudak temizlendi. Şu an dudağım yok. Ölü doku ağzımın içine yayılmış, diş etlerime kadar ilerlemiş. Sıvıları ağzıma dökerek beslenebiliyorum. Neticede dudağım gitti" dedi.

UYGULAMAYI YAPAN DOKTOR KBB UZMANI

Kendisine müdahale eden hekimlerin plastik cerrah olmadığını sonradan öğrendiğini ve şoke olduğunu belirten Songül Uzunoğlu, şöyle dedi:

"Bugüne kadar bana hep kulak-burun- boğaz (KBB) doktorları müdahale etmiş. Bana reçete yazdılar. İlaçları almaya gittiğimde eczanede, 'Bu ilaçları KBB doktorları yazamaz, yetkileri yok' dedi. E.D.'nin plastik cerrahi uzmanı olmadığını o zaman öğrendim. Daha önceki operasyonlarda bana hiç reçete yazmadı. İlaca da gerek olmuyordu, çünkü dolgu kısa sürede eriyordu. Ancak telafi dolgusunda ilaç reçete ettiler. Adli Tıp'tan rapor almak istedim, orada E.D.'nin KBB uzmanı olduğu netleşti."

Konuyla ilgili adli sürecin de başladığını kaydeden Songül Uzunoğlu, "Estetik merkezi yetkilileri ve operasyonu yapan ekip hakkında Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundum. Şikayetçiyim, dudağımı kaybettim. Amacım sadece göz altlarıma müdahale edilmesiydi. Bu serüven dudağıma kadar geldi. Operasyonlar 4 kez tekrarlandı. 2 yıl garanti vermişlerdi. Sonuçta sağlığımdan oldum" dedi.

(DHA)