Esrarengiz ölüm

Ankara Keçiören’de Aleyna Çakır, 3 Haziran’da bir evde ölü bulundu. Sevgilisi Ümitcan Uygun’un, Çakır’a şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkınca, Uygun gözaltına alındı. İfadesi alınan genç, serbest bırakıldı. Çakır’ın ölümüyle ilgili televizyon programına katılan bir tanık, Uygun’un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olan annesi Gülay Uygun’un (48), yurtlardaki kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etti. Bunun üzerine Uygun’dan önceki gün haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Gülay Uygun, yakınları tarafından Keçiören’de her zaman gittikleri boş alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gülay Uygun’un ölümünü şüpheli olarak değerlendiren polis, intihar ihtimalini araştırıyor.

‘SORUMLUSU MÜGE ANLI’



Olay yerine gelen Ümit Can Uygun, “Kendi babası kızına tecavüz eden kansızın biridir. Bu saatten sonra kimse susmayacak. Sizin yüzünüzden dolayı benim annem orada yatıyor. Bu ölümden de Müge Anlı ve yanında çalışıp da beni 24 saat arayanlar suçludur” dedi.

‘GURURUNA YEDİREMEDİ’



Eşinin mektup bıraktığını belirten Durak Uygun, “Benim eşim Müge Anlı’nın bir kelimesine kendinin öldürdü. Not yazmış, ‘Benim ölüm nedenim Müge Anlı’dır’ diye. Benim eşim o kadar gururlu ki dayanamadı” dedi. Avukat Çağatay Cengiz ise “Bu açıkça Müge Anlı terörüdür. Sabah mesajında ‘Abi ben de, oğlum da suçsuzuz. Bu iftirayı nasıl kaldıracağım’ dedi. Akşamına cansız bedeniyle karşılaştık” diye konuştu.

Gülay Uygun’un cansız bedeninin yanında alışveriş poşeti, yüzünde de maske olduğu görüldü.

Gülay Uygun dün Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Mezar taşında fotoğrafı bulunan Gülay Uygun’un mezarına karanfil ve çiçekler bırakılarak dua edildi.

BEN GAZETECİYİM, BU İŞİN PEŞİNDEYİM



Ünlü sunucu Müge Anlı, dünkü programında hakkındaki iddialara şu yanıtı verdi: “Allah rahmet eylesin. Devlet soruşturmayı başlattı, müfettişleri görevlendirdi. Kızlar, bize ulaştı. ‘Rahmetli hanım kurduğu WhatsApp grubunda ‘Hakkımda soru sorarlarsa iyi şeyler söyleyin’ diye yazdı” dediler. Fakat konu onun üzerinde değilken dün şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Ben gazeteciyim. Ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın ben bu yolumdan dönmeyeceğim. Kim ne kadar tehdit ederse etsin. Başka Aleyna’lar ölsün istemiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız.”