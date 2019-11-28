Esra Erol'un programında kendini böyle savundu! 'Bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım'

Esra Erol'un programına katılan mağdur eş Mehmet Tunçbilek, eşi Makbule Tunçbilek'in Bayram Karaseyit'in verdiği bir kilo et karşılığında kendisini terk ettiğini iddia etti.

Makbule Tunçbilek'in açıklamaları olay yarattı.

"KARPUZ ALSAYDI EVDEN KAÇMAZDIM"

Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Makbule Tunçbilek, "Sevgilim Bayram'ın çocuklarını çok seviyorum. Kendi çocuklarımı görmek istemiyorum. Kocam bana 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım. Bayram bana mangal yaparken ona aşık oldum." ifadeleriyle stüdyodakilerin ağzını açık bıraktı.