Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7673
  • 6,3549
  • 270.498
  • 106310
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Esra Erol'un programında kendini böyle savundu! 'Bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım'

Esra Erol'un programında kendini böyle savundu! 'Bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım'

Esra Erol'un programında kendini böyle savundu! 'Bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım'

Esra Erol'da programına katılarak eşini arayan Mehmet Tunçbilek'in yaşadıkları, stüdyodakileri ve ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı.

Esra Erol'un programına katılan mağdur eş Mehmet Tunçbilek, eşi Makbule Tunçbilek'in Bayram Karaseyit'in verdiği bir kilo et karşılığında kendisini terk ettiğini iddia etti.

Makbule Tunçbilek'in açıklamaları olay yarattı.

"KARPUZ ALSAYDI EVDEN KAÇMAZDIM"

Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Makbule Tunçbilek, "Sevgilim Bayram'ın çocuklarını çok seviyorum. Kendi çocuklarımı görmek istemiyorum. Kocam bana 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım. Bayram bana mangal yaparken ona aşık oldum." ifadeleriyle stüdyodakilerin ağzını açık bıraktı.


Türkiye'ye dönen Can Yaman umduğunu bulamadı! Böyle karşılandı
Yeniden mi evleniyorlar? Chloe'den açıklama
Eski aşıklar pişti oldu! 15 yıllık hasret dolu bakış
'Hollywood'dan teklifler geliyor'
Haluk Bilginer'den İrem Sak'a olay yanıt!
<p><strong>-Şalvarlı teknik direktör sosyal medyada ilgi odağı oldu.</strong></p> <p>Diyarbakır´d

ABD´de Bu Kez Melania Trump Yuhalandı #AkşamStory

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Şanlıurfa'da ilgi odağı haline geldi! Her biri 80 kilo ağırlığında