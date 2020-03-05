Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0995
  • 6,7967
  • 321.789
  • 112492
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada skunk ve esrar maddesi ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen 8 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Takibe alınan şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 11,43 gelen skunk, 0,88 gram ketamin, 0,51 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı hakkında ‘uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak’ suçundan soruşturma başlatıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

İHA


Murat Boz'dan aşk açıklaması
Ünlü şarkıcının koronavirüs önlemi sosyal medyada alay konusu oldu!
Afili Aşk'ın yıldızından sevgilisiyle aşk pozu
8 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı!
EDHO'da flaş ayrılık! O başrol veda ediyor
<p> </p>

Mecliste tansiyon yükseldi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Beni Bırakma dizisinin başrolü Emrah Akduman evlendi!

Kamikaze drone TSK'ya teslim edildi