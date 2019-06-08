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08 Haziran 2019 Cumartesi 14:03 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 14:11

Eskişehir'de halay çekenlere otomobil çarptı

Eskişehir'de halay çekenlere otomobil çarptı

Eskişehir'de sokak düğününde halay çekenlere otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen,  A.Y. ve O.K'nın bulunduğu 81 DT 359 plakalı otomobil, Erenköy Mahallesi Boğaziçi Sokak'taki düğünde halay çeken Seval Dumanlı (35), Gülistan Kanar (47), Göksel Dumanlı (12) ve Sinem Dumanlı'ya (16) çarptı.      
Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.      
Kazaya karışan A.Y. ile O.K'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.    

(AA)

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