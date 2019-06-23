Eskişehir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Taşgün (44) idaresindeki 26 DM 892 plakalı hafif ticari araç ile Olgun M.'nin (29) kullandığı otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda ağır yaralanan Ali Taşgün, kızı Dilara Taşgün (18), anne Mihriban Taşgün (37) ile Olgun M. kaza yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesine ve Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ali Taşgün ve kızı Dilara Taşgün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken anne Mihriban Taşgün'ün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi ise devam ediyor.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Olgu M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)