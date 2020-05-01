Eskişehir iftar ve imsak vakti 2020! Eskişehir imsak ve sahur vakti saat kaçta? İşte iftar vakti...

Eskişehir iftar ve imsak vakti saati vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Eskişehir Ramazan imsakiyesi yoğun ilgi görüyor. Bir sene daha mübarek Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan ayı Müslüman alemi tarafından kutsal kabul edilen bir aydır. Bu mübarek ayda bolca ibadet edilir. Haberimiz içerisinden 2020 Eskişehir iftar ve imsak vakti imsakiyesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.



ESKİŞEHİR SAHUR, İFTAR VE İMSAK VAKTİ 2020

24 Nisan 2020 Cuma 04:28 06:00 13:01 16:47 19:52 21:18

25 Nisan 2020 Cumartesi 04:26 05:59 13:01 16:48 19:53 21:20

26 Nisan 2020 Pazar 04:24 05:58 13:01 16:48 19:54 21:21

27 Nisan 2020 Pazartesi 04:22 05:56 13:01 16:48 19:55 21:23

28 Nisan 2020 Salı 04:20 05:55 13:00 16:48 19:56 21:24

29 Nisan 2020 Çarşamba 04:19 05:54 13:00 16:49 19:57 21:25

30 Nisan 2020 Perşembe 04:17 05:53 13:00 16:49 19:58 21:27

1 Mayıs 2020 Cuma 04:15 05:51 13:00 16:49 19:59 21:28

2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:14 05:50 13:00 16:49 20:00 21:30

3 Mayıs 2020 Pazar 04:12 05:49 13:00 16:50 20:01 21:31

4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:10 05:48 13:00 16:50 20:02 21:32

5 Mayıs 2020 Salı 04:09 05:47 13:00 16:50 20:03 21:34

6 Mayıs 2020 Çarşamba 04:07 05:45 13:00 16:50 20:04 21:35

7 Mayıs 2020 Perşembe 04:05 05:44 13:00 16:51 20:05 21:37

8 Mayıs 2020 Cuma 04:04 05:43 12:59 16:51 20:06 21:38

9 Mayıs 2020 Cumartesi 04:02 05:42 12:59 16:51 20:07 21:40

10 Mayıs 2020 Pazar 04:01 05:41 12:59 16:51 20:08 21:41

11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:59 05:40 12:59 16:52 20:09 21:42

12 Mayıs 2020 Salı 03:58 05:39 12:59 16:52 20:10 21:44

13 Mayıs 2020 Çarşamba 03:56 05:38 12:59 16:52 20:11 21:45

14 Mayıs 2020 Perşembe 03:55 05:37 12:59 16:52 20:12 21:47

15 Mayıs 2020 Cuma 03:53 05:36 12:59 16:53 20:12 21:48

16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:52 05:35 12:59 16:53 20:13 21:49

17 Mayıs 2020 Pazar 03:50 05:34 12:59 16:53 20:14 21:51

18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:49 05:34 12:59 16:53 20:15 21:52

19 Mayıs 2020 Salı 03:48 05:33 12:59 16:54 20:16 21:54

20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:47 05:32 12:59 16:54 20:17 21:55

21 Mayıs 2020 Perşembe 03:45 05:31 13:00 16:54 20:18 21:56

22 Mayıs 2020 Cuma 03:44 05:30 13:00 16:54 20:19 21:58

23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:43 05:30 13:00 16:55 20:20 21:59

ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

Allah’ın emirlerinde kulları için pek çok faydalar, yasakladığı şeylerde de pek çok zararlar vardır. Bunlardaki hikmet ve inceliklerin bir kısmı insan aklıyla idrak edilebilirse de, çoğu akılla kavranamaz. Zâten ibadetlerde asıl olan da, Allah’a ihlâsla kulluk etmektir; hikmet ve sebeplerin tesbîti, o kadar mühim değildir. Âlimlerimiz orucun da bilinen ve bilinmeyen sayısız hikmetler ihtivâ ettiğini söyler ve anlayabildikleri bazı faydalarından bahsederler. Onlardan bir kısmı şöyledir:

Nefsi, meylettiği şeylerden alıkoyan ve sabrı öğreten oruç, insanı belli bir irâde ve nefis terbiyesine tâbî tutarak takvâya erdirmektedir. Oruç sâyesinde insan, elindeki nimetlerin kıymetini anlar. Gönlündeki şefkat ve merhamet hisleri artar ve toplumdaki muhtaçları daha iyi fark etmeye başlar. Allah’a karşı hamd ve şükür, kullarına karşı da merhamet ve yardım hisleriyle dolar.

Diğer taraftan, orucun sıhhat açısından da son derece faydalı olduğu, herkesin mâlumudur.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1000 aydan daha hayırlı olan, dünya üzerinde 1.5 milyarın üzerinde Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının bayram 2020 yılı 24 Mayıs pazar günü başlıyor.

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün