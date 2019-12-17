Eskişehir elektrik kesintisi: 17 Aralık Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek?
Eskişehir elektrik kesintisi arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. OEDAŞ elektrik kesintilerini sitesinde saatleri ve nedeni ile yayınlıyor. Eskişehir'de yaşayanlar elektriklerin gittiğini gördüklerinde 17 Aralık Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek? merak etmeye başladı. İşte eskişehir elektrik kesintisi..
Eskişehir elektrik kesintisi Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Eskişehir elektrik kesintisi listesi OEDAŞ’ın sitesinde yer alıyor ve vatandaşlar buradan elektriklerin tahmini olarak saat kaçta geleceğini öğrenebiliyor. 17 Aralık tarihinde de Eskişehir'de elektrik kesintileri bulunuyor. Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı haberimizde..
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