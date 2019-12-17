Eskişehir elektrik kesintisi: 17 Aralık Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Eskişehir elektrik kesintisi Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Eskişehir elektrik kesintisi listesi OEDAŞ’ın sitesinde yer alıyor ve vatandaşlar buradan elektriklerin tahmini olarak saat kaçta geleceğini öğrenebiliyor. 17 Aralık tarihinde de Eskişehir'de elektrik kesintileri bulunuyor. Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı haberimizde..