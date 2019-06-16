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Eski sevgiliden yenisine suikast

Eski sevgiliden yenisine suikast

İşadamı S.S., silahlı saldırıda yaralandı. Yakalanan 3 zanlıyı S.S.’nin birlikte yaşadığı yabancı uyruklu kadının eski sevgilisinin azmettirdiği ortaya çıktı.

Mersin Mezitli’de 30 Mayıs’ta işadamı S.S., motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda S.S. ve beraberindeki H.B. yaralandı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi. 

TETİKÇİ DE PARAYLA ADAM TUTMUŞ

Saldırıyı S.S.’nin birlikte yaşadığı yabancı uyruklu Ş.H.'nin eski sevgilisi taraf azmettirildiği belirlendi. Azmetticinin M.B.’ye saldırıyı düzenlemesi için para verdiği, M.B.’nin de A.T. ve A.E.’ye paranın bir kısmını vererek olayı yaptırdığı tespit edildi. Eş zamanlı operasyonlarda 3 tetikçi yakalanırken, olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla motosiklet de ele geçirildi. Suçlarını itiraf eden zanlılar tutuklanırken, A.E.’nin devlet memuruna mukavemet suçundan arandığı ortaya çıktı. Zanlıları azmettirdiği öne sürülen ismi açıklanmayan kişi ise aranıyor.

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