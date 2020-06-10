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  3. Eski eşinin mutluluğunu hazmedemediği için öldürmüştü... Cezaevinde intihar etti
10 Haziran 2020 Çarşamba 14:24 | Son Güncelleme:

Eski eşinin mutluluğunu hazmedemediği için öldürmüştü... Cezaevinde intihar etti

Eski eşinin mutluluğunu hazmedemediği için öldürmüştü... Cezaevinde intihar etti

İzmir'in Tire ilçesinde, boşandığı Melek Dağyel'i (61) bıçaklayarak öldüren Ercüment A. (66), 92 gündür tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi.

Tire ilçesi Tahtakale Çarşısı'nda giyim mağazası bulunan Melek Dağyel, 10 Mart günü saat 13.30 sıralarında, iş yerine gelen 1,5 yıl önce boşandığı eşi Ercüment A. tarafından bıçaklandı. Çalışanların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Dağyel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan, aynı gün yakalanıp gözaltına alınan Ercüment A., polisteki ifadesinde, boşandıktan sonra kendisini mutsuz hissettiğini, eşinin ise mutluluğunu hazmedemediği için öldürdüğünü söyledi. Ercüment A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ödemiş T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

92 gündür tutuklu olan Ercüment A., bu sabah kaldığı cezaevinde kendini asarak yaşamına son verdi. Ercüment A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

DHA

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