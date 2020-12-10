Eski erkek arkadaşı 9 yerinden bıçaklamıştı... Çağla Çiçekçi olayında yeni gelişme

Zonguldak'ta eski erkek arkadaşının evine gelerek bıçakladığı Çağla Çiçekçi vahşetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Çiçekçi'yi 9 yerinden bıçaklayan U.Ö. jandarmaya teslim oldu.

AA'da yer alan habere göre Zonguldak'ta yaşanan korkunç olayda, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde Çağla Çiçekçi (22) ile eski erkek arkadaşı U.Ö. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.Ö, Çağla Ç'yi vücudunun 9 yerinden bıçakla yaraladı.

GENÇ KIZ AMELİYATA ALINDI, DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Çağla Çiçekçi'nin, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadının yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ŞAHIS JANDARMAYA TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan U.Ö. ise daha sonra Kandilli Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu. Elinden yaralandığı belirlenen U.Ö, hastaneye götürüldü.

Çağla Çiçekçi'nin olaydan 2 saat önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştığı görüldü.