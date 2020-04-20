Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in acı günü

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in yakınlarının da koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Görmez annesinin vefat ettiğini şu sözlerle duyurdu;

Varlık Sebebim Annem Sıddika Görmez bugün Rabbimin rahmetine ermiştir. Hüküm Onundur. İçinden geçtiğimiz süreçten dolayı cenazeye katılmak ve taziyede bulunmak isteyen tüm kardeşlerimden istirhamım,ikindi namazını müteakib üçer kişilik cemaatlerle gıyabi cenaze namazını kılıp peşinden dua etmeleridir. Hepinize teşekkür ediyor sizlerin de büyüklerine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum.