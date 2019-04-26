Eşinin dövdüğü 8 aylık hamile kadın, bebeğini kaybetti

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Eminağa Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle H.A. ve dini eşi Abdulkadir Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir Ç., 8 aylık hamile eşini dövdü. Eşinin durumunun ciddileştiğini gören Abdulkadir Ç., genç kadını kendi otomobiliyle Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı H.A., hemen ameliyata alındı, ancak doktorların müdahalesine rağmen bebeğini kaybetti. Tedavisi devam eden H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Abdulkadir Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN VURMUŞ

Adana'da dini nikahlı eşi Hikmiye A.'yı döverek bebeğini kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Abdulkadir Ç.'nin (26) ilk ifadesinde, genç kadının sinir krizi geçirirdiğini kendisinin de sakinleştirmek için birkaç kez vurduğunu öne sürdüğü belirtildi. Vücudunun çeşitli yerlerlerinde darp izleri olan Hikmiye A.'nın, 4 yıl önce pazarcılık yapan Abdulkadir Ç. ile dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladığı ve bu beraberlikten 3 yaşındaki bir kız çocuklarının olduğu ifade edildi.

Olayın ardından eve gelen akrabalar ise, çiftin arasında hiçbir sorun olmadığını söyledi.

Abdulkadir Ç.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

DHA