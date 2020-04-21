Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9654
  • 7,5486
  • 376.006
  • 97852.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Eşinin 2 günlük cesediyle yaşayan Alman kadın evinde ölü bulundu

Eşinin 2 günlük cesediyle yaşayan Alman kadın evinde ölü bulundu

Eşinin 2 günlük cesediyle yaşayan Alman kadın evinde ölü bulundu

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen yıl öldüğünü fark etmediği eşinin cesediyle 2 gün aynı evde yaşayan Alman Sylva Waltraud Umissky (52), evinde ölü bulundu.

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Alman Sylva Waltraud Umissky'den 4 gündür haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi. Dün eve giden polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle içeri girdi. Evde Sylva Waltraud Umissky'nin cansız bedeni bulundu. Umissky'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

2 GÜN EŞİNİN CESEDİYLE YAŞAMIŞTI

Psikolojik sorunları olduğu ve alkol problemi yaşadığı öne sürülen Sylva Waltraud Umissky'nin 13 Kasım 2019 tarihinde, kanser hastası olan eşi Hundsdorfer Reinholdhilmar'ın (74) uyuduğunu düşünerek üzerini çarşafla örtüp, 2 gün cansız bedeniyle yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Umissky, "Hastalığı yüzünden devamlı uyuduğu için onu yine uyuyor sanmıştım. Bu yüzden üşümesin diye üzerine çarşaf örttüm. İki gün son sonunda eve polisler geldi, eşim ölmüş" demişti.

DHA


Kanuni Bulvarı'nın inşaatının yüzde 50'si tamamlandı

Kanuni Bulvarı'nın inşaatının yüzde 50'si tamamlandı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı açıldı! İşte ilk kareler

Bin 500 yıl sonra Çanakkale'de bulundu