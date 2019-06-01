Mucize gibi olay! Eşini öldürmek için 4.kez tetiği çekti ancak silah tutukluluk yaptı

İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki Doğukan B. sürekli tehdit ve şiddet yüzünden boşanmak üzere olduğu evi terk eden eşi Mutlu B.'yi öldürmek istedi. Evi terk eden eşinin yerini bir yakınını tehdit ederek öğrenip bulunduğu eve gelen gözü dönmüş koca Doğukan B. silahını arka arkaya üç kez ateşledi. Bu mermilerden biri evden bahçeye kaçmaya çalışan karısının ayağına denk geldi. Eşine ağza alınmayacak sözler ve hakaretler savuran Doğukan B. silahı 4. kez ateşledi. Kendisini terk eden ve boşanmak isteyen 5 yıllık karısını öldürecekti ancak silah tutukluk yaptı. Arka arkaya tetiğe dokundu fakat silah ateşlemedi. Bunu fırsat bilen genç kadın bahçe duvarından yan komşunun bahçesine atlayıp kaçmayı ve hayatta kalmayı başardı.

5 YILLIK EVLİLER

Yeniasır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, akılalmaz olay geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Konak Gültepe 2706 sokaktaki evde yaşandı. İddiaya göre 5 yıl önce evlenen Mutlu B. ile Doğukan B. arasında şiddetli geçimsizlik yüzünden tartışma çıktı. Sürekli olarak eşinin şiddetine ve hakaretlerine maruz kalan Mutlu B. evi terk etti. Ancak eşine yerini söylemediği gibi cep telefonunu da kapattı ve hattını iptal etti. Eşine hiç bir türlü ulaşamayan öfkeli koca Doğukan B. çılgına döndü.

HALASININ EVİNİ BASTI

Eşinin gizlendiği evi arayan gözü dönmüş koca, karısının halasının evinde olduğunu öğrendi. Hemen eline silahı alan Doğukan B. eşinin halasının evini bastı. Tek katlı evin kapısının açık olmasını fırsat bilen ve içeri dalan Doğukan B. karşısında karısını görünce dehşet saçtı. B. silahına davranarak evin girişinde salonda oturan eşi ve dayısı O.A'ya ardarda 3 el ateş etti. Bu mermilerden biri karısının ayağına denk gelirken, diğer ikisi boşa gitti. Salondan diğer odaya ve bahçeye kaçan eşinin peşinden giden cani koca B., "Neden kaçtın?" diye bağırıp küfür ve hakaretler etmeye başladı.

Evde dehşet dolu dakikalar yaşanırken, kontrolden çıkan Doğukan B. elindeki silahı dördüncü kez ateşlediğinde mucize gibi olay yaşandı. Silahını eşine doğrultan ve dördüncü kez tetiğe basan Doğukan B.'nin elindeki silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine ölümden dönen Mutlu B. bahçeden diğer komşuya kaçarak canını kurtardı. Daha sonra silahın tekrar tekrar tutukluk yapmasıyla çevredekiler araya girdi. İhbar üzerine olay yerine polis geldi ve Doğukan B.'yi yakaladı. Mutlu B. ise yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşların ve çevre sakinlerinin ihbarı sonrası olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ayağından yaralanan talihsiz kadını tedavisinin yapılması için hastaneye kaldırırken, yakalanan koca Doğukan B. ise yaralama ve tehdit suçlarından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, silahın tutukluk yapması sonrası hayatta kalan Mutlu B.'nin yakınlarının yanında kalacağı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.