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  3. Eşini öldüren kişi, kendini jandarmaya ihbar etti

Eşini öldüren kişi, kendini jandarmaya ihbar etti

Eşini öldüren kişi, kendini jandarmaya ihbar etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, eve alkollü geldiği için tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren kişi, ardından jandarmayı arayıp "Eşimi vurdum" diyerek kendini ihbar etti.

Olay; Faralya Mahallesi Kızılcakaya Sokak'ta meydana geldi. Gece eve alkollü geldiği iddia edilen Birol Ü. (37), eşi Gamze Ü. (31) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Birol Ü. evde bulunan ve ruhsatsız olduğu belirlenen tabancayla eşini başından vurdu. 

Olayın ardından Birol Ü., jandarma ekiplerini arayarak eşini yaraladığını bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri eve geldiğinde, Gamze Ü.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan Birol Ü. ifadesi alınmak üzere Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. 

Gamze Ü.'nün cesedi olay yerinde yapılan ön incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çiftin, 3 çocuklarının bulunduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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