  • $8,4306
  • 9,908
  • 515.098
  • 1167.65
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Eşini elleriyle boğdu... Uykudaki vahşete çifte indirim
04 Kasım 2020 Çarşamba 22:32 | Son Güncelleme:

Eşini elleriyle boğdu... Uykudaki vahşete çifte indirim

Eşini elleriyle boğdu... Uykudaki vahşete çifte indirim

Birlikte yaşadığı eski eşini uyurken ağzını bantlayıp elleriyle boğan cani, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ‘tahrik' ve ‘iyi hal' indirimleri uygulayarak sanığın cezasını 15 yıla düşürdü.

İstanbul Fatih’te geçen yıl 24 Mayıs’ta Tuncay Tezcan, birlikte yaşadığı eski eşi Ayşe Özlem Bağdemir’i uyurken ağzını bantladıktan sonra boğazını sıkarak öldürdü. Cinayeti oğluna söyledikten sonra evden pijamalarıyla kaçan katil zanlısı mezarlıkta yakaladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık, maktulü kendisini aldatmakla suçlayıp, cinayeti ise olay günü içtiği ilaçların etkisiyle işlediğini öne sürdü.

SABIKASI YOK DİYE

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapse çarptırdığı sanığın suçun tahrik altında gerçekleştiğine kanaat getirdi. Tezcan’ın cezası önce 18 yıla, daha sonra da suç kaydı olmadığı için iyi hal indirimi hükümleri uygulanarak 15 yıla düşürüldü. 

ÇOCUĞU İÇİN BARIŞMIŞTI

Çiftin 6 yıl önce boşandığı, ancak çocuklarının “Artık barışın, bir arada yaşayalım” isteği üzerine yeniden dini nikah kıyarak aynı evde yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr

ABD'de kritik seçim günü... Başkanlık koltuğunu kim kazanacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

İzmir'deki deprem faylarında sıcak su ve gaz çıkışı tespit edildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.