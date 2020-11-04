Eşini elleriyle boğdu... Uykudaki vahşete çifte indirim

İstanbul Fatih’te geçen yıl 24 Mayıs’ta Tuncay Tezcan, birlikte yaşadığı eski eşi Ayşe Özlem Bağdemir’i uyurken ağzını bantladıktan sonra boğazını sıkarak öldürdü. Cinayeti oğluna söyledikten sonra evden pijamalarıyla kaçan katil zanlısı mezarlıkta yakaladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık, maktulü kendisini aldatmakla suçlayıp, cinayeti ise olay günü içtiği ilaçların etkisiyle işlediğini öne sürdü.

SABIKASI YOK DİYE



İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapse çarptırdığı sanığın suçun tahrik altında gerçekleştiğine kanaat getirdi. Tezcan’ın cezası önce 18 yıla, daha sonra da suç kaydı olmadığı için iyi hal indirimi hükümleri uygulanarak 15 yıla düşürüldü.

ÇOCUĞU İÇİN BARIŞMIŞTI



Çiftin 6 yıl önce boşandığı, ancak çocuklarının “Artık barışın, bir arada yaşayalım” isteği üzerine yeniden dini nikah kıyarak aynı evde yaşadıkları ortaya çıkmıştı.