Eşine “Erkek misin?” diyen kadına 13 bin lira tazminat cezası

Maddi ve manevi tazminat talepleri reddedilen iki taraf da karara itiraz etti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi, Filiz Y.’yi eşine yönelik; “Sen erkek misin?” ve “Senden boşanıp kurtulmak istiyorum” şeklindeki sözlerinden dolayı kusurlu buldu.

ÇOCUĞA DA NAFAKA ÖDEYECEK



Üst mahkeme, Filiz Y.’nin telefonuna şifre koymasını, gizlice gezmesini, ayrı yaşamayı teklif etmesini ve kocasının ‘Sevgililer Günü’nde gönderdiği çiçeği çöpe atmasına da dikkat çekti. Çiftin 12 yaşındaki oğlunun velayeti babaya verildi. Filiz Y.’nin eski eşine 13 bin TL tazminat, oğlu için de aylık 150 TL nafaka ödemesine hükmedildi. Kutret Y.’nin 5.5 bin TL’lik mahkeme gideri de Filiz Y.’den tahsil edilecek.