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  • Eşine “Erkek misin?” diyen kadına 13 bin lira tazminat cezası
24 Aralık 2020 Perşembe 07:00 | Son Güncelleme:

Eşine “Erkek misin?” diyen kadına 13 bin lira tazminat cezası

Eşine “Erkek misin"” diyen kadına 13 bin lira tazminat cezası
- SONER KAN

Adana'da 11 yıllık evli Kutret ve Filiz Y. çifti, 3 sene önce boşandı.

Maddi ve manevi tazminat talepleri reddedilen iki taraf da karara itiraz etti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi, Filiz Y.’yi eşine yönelik; “Sen erkek misin?” ve “Senden boşanıp kurtulmak istiyorum” şeklindeki sözlerinden dolayı kusurlu buldu.

ÇOCUĞA DA NAFAKA ÖDEYECEK

Üst mahkeme, Filiz Y.’nin telefonuna şifre koymasını, gizlice gezmesini, ayrı yaşamayı teklif etmesini ve kocasının ‘Sevgililer Günü’nde gönderdiği çiçeği çöpe atmasına da dikkat çekti. Çiftin 12 yaşındaki oğlunun velayeti babaya verildi. Filiz Y.’nin eski eşine 13 bin TL tazminat, oğlu için de aylık 150 TL nafaka ödemesine hükmedildi. Kutret Y.’nin 5.5 bin TL’lik mahkeme gideri de Filiz Y.’den tahsil edilecek. 

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