Yargıtay eşe 'koca kafa' demeyi boşanma sebebi saydı

Yargıtay, eşe yönelik "salak, manyak, koca kafalı" gibi hakaretleri boşanma sebebi saydı.

Aile Mahkemesi'ne başvuran M.Y., eşi Ş. Y.'nin sürekli kendisine 'şizofren' diyerek hakaret ettiğini, ciddi tartışmalar yaşadığı eşinin evliliğe alışamadığını, aralarında kişilik uyuşmazlığı ve kültür farklılığı olduğunu ileri sürerek boşanma davası açtı.

Davacı adam, velayet hakkının kendisine verilmesini, eşinden 20 bin lira manevi 20 bin lira da maddi olmak üzere 40 bin lira tazminat talep etti.

Mahkemede savunma yapan davalı Ş.Y. ise kocasının iddialarının doğru olmadığını belirterek, “Davacı bana, sürekli 'salak, manyak, terbiyesiz, şerefsiz’ diyerek hakaret etmiştir. Boşanma davasının reddini istiyorum" dedi.

KARŞILIKLI HAKARET İDDİASI

Aile Mahkemesi, kocanın karısına 'salak, manyak, terbiyesiz' diyerek hakaret ettiğine, kadının da kocasına 'şizofren' diyerek hakaret ettiğine dikkat çekti.

Boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmeden mahkeme, davalı kadının tedbir ve yoksulluk nafakası talebini ise eşit kusur sebebiyle reddetti. Davacı kocanın da tazminat talebi reddedildi.

Davalı kadın, boşanma kararını temyiz etti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının ispatı gerektiğine hükmetti.

Boşanma davası açıldıktan sonra dahi tarafların aynı evde yaşamasının; evlilik birliğinin temelinden sarsılmadığını, evliliğin çekilebilir olduğunu gösterdiğini hatırlatan 2. Hukuk Dairesi kararı bozdu.

Aile Mahkemesi, ilk kararında direnince dava Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine geldi. Genel Kurul, oy çokluğu ile mahkemenin birbirine 'salak, manyak, şizofren' diyerek hakaret eden çifti boşayan aile mahkemesi kararını onadı.

Genel Kurul kararında, eşlerin aynı evde yaşamasının evlilik birliğinin halen çekilebilir olduğunu göstermeyeceğine hükmetti. Kararda, "Tarafların sırf aynı evde yaşaması evlilik birliğinin halen çekilebilir olduğunu gösteren delil ya da olgu kabul edilemez. Mahkemenin kararı oy çokluğu ile onanmıştır. Tazminat ve nafaka yönünden incelemesi yönüyle dosya 2. Hukuk Dairesi'ne gönderilmiştir" denildi.

(İHA)