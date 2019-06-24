Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7306
  • 6,5266
  • 258.37
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Eşi için alevlere daldı

Eşi için alevlere daldı

Eşi için alevlere daldı

Yanan evdeki engelli oğlunu kurtaran Barbaros Çehreli, içeride mahsur kalan eşi için alevlere daldı. Yaşlı çift feci şekilde can verdi.

İstanbul Kadıköy’de dün bir binanın 3 katından yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken Barbaros Çehreli (75) kapıya yardıma gelen vatandaşlara engelli oğlu Bora Çehreli’yi (42) teslim etti. Ardından eşini de kurtarmak için eve girdi. Dumandan etkilenen oğlu ise  hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra evde inceleme yaptı. Ülker Çehreli (74) ile Barbaros Çehreli çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cesetler adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Evlilik bu yaz 
Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu
Her Yerde Sen bu yazın favorisi olacak gibi
Acun Ilıcalı: Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız...
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
<p>Bazen olana bitene anlam veremeyiz :)</p>

Allah´ım, Neydi Günahım?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

23 Haziran seçimlerinde oy kullanan ünlüler

Oy verme işlemi sona erdi