Eşi için alevlere daldı

İstanbul Kadıköy’de dün bir binanın 3 katından yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken Barbaros Çehreli (75) kapıya yardıma gelen vatandaşlara engelli oğlu Bora Çehreli’yi (42) teslim etti. Ardından eşini de kurtarmak için eve girdi. Dumandan etkilenen oğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra evde inceleme yaptı. Ülker Çehreli (74) ile Barbaros Çehreli çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cesetler adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.