Esenyurt'ta yol verme tartışmasında iki grup birbirine girdi: 5 gözaltı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi 1519 Sokak üzerinde dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, iki otomobil sürücüsü arasından yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Sürücülerin birbirlerine küfür etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerin yakınları da dahil olunca kavga bir anda büyüdü.

Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine zırhlı araçla ekipler de geldi. Polis kavgayı güçlükle ayırdı. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

AA