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Esenyurt'ta taksi, yol çökmesi nedeniyle oluşan çukura düştü

Esenyurt'ta taksi, yol çökmesi nedeniyle oluşan çukura düştü

Esenyurt’ta şiddetli yağmur nedeniyle yol çöktü. Bir ticari taksi yol çökmesi nedeniyle oluşan çukura düştü.

Akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan sokak başında ticari taksinin geçişi sırasında yolda çökme meydana geldi. Taksinin ön tekerleri çöken yola saplandı. Çökmenin olduğu çukurda mahsur kalan taksinin yardımına belediye ekipleri yetişti. Olay yerine gelen ekipler, çekici yardımı ile mahsur kalan taksiyi çıkardı.

Yaşananları anlatan taksi sürücüsü İbrahim Kaya, sokağa giriş yaparken bir anda yolun çöktüğünü söyledi.

İHA

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