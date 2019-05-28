  • $6,0618
  • 6,7955
  • 250.394
  • 85.545
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 00:23 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 00:23

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü

ESENYURT’ta, akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Ömer Algün isimli kişi, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan Ömer Algün’ü silahla vurarak öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, Yeşilkent Mahallesi, 1864 Sokak’ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İki amca çocuğu aralarındaki husumet nedeniyle tartışmalarıyla başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ömer Algün isimli kişi, üzerinde silahla kendisiyle aynı isim ve soyadı taşıyan amca çocuğu Ömer Algün’ü başından vurdu.

Olaya şahit olan aile fertleri sinir krizi geçirirken, mahalle sakinlerinin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, başından isabet alan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

OLAYDA KULLANDIĞI SİLAHLA BİRLIKTE YAKALANDI

Öte yandan, görgü tanıklarının ifadeleri üzerine çok yönlü bir çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı Ömer Algün’ü yakınlarda bir adreste olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

DHA

Galatasaray´la Anlaştığı İçin Ölüm Tehditleri Alan Ünlü Futbolcu Kim?

Hava savunma sistemleri arasında dünyanın en gelişmiş iki teknolojisi karşı karşıya. Rus yapımı S 40

S-400 Mü, Patriot Mu? Hangisi Daha Etkili?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Belgeselde izledi, karar verdi! Türkiye'nin en büyüğü olacak

Peru'daki 8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kareler

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.