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İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanda doğalgaz patlaması

İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanda doğalgaz patlaması

Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi 2307. Sokak'taki binada patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda ilk bilgilere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlama nedeniyle çevredeki daire ve iş yerlerinde hasar oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

 İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesindeki bir binanın doğalgaz tesisatında saat 16.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldiği belirtildi.

Olay yerine güvenlik, İgdaş, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile çevredeki hastanelere nakledilmiştir. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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