Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Esenyurt'ta çöp ev şoku

Esenyurt'ta çöp ev şoku

Esenyurt'ta çöp ev şoku

Esenyurt'ta aylar sonra çıkan koku sonrası şikayet edilince vatandaşlar şok yaşadı.

Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında bulunan bir daire çöp ev çıktı. Evde engelli bir adam oturduğu aylardır da eve uğramadığı öğrenildi. Koku nedeniyle rahatsız olan vatandaşların ihbarıyla olay ortaya çıktı. 

Talatpaşa Mahallesi 1003 sokakta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan kokular nedeniyle apartman sakinleri belediyeye haber verdi. Olay sonrası gelen belediye ekipleri dairenin içinde çöp dağları olduğunu ve bu yüzden kokular olduğunu belirledi. Ekiplerin dün akşam saatlerinde kısmen temizlediği öğrenilen ev de engelli bir adam oturduğu öğrenildi. Engelli adamın ayrıca aylardır eve uğramadığı bilgisine de ulaşıldı. 

Çöp evin kapı komşusu olan kadın ise yapılan röportajda şaşkınlığını ifade etti. 

(İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İrem Derici'den Murat Boz'a gönderme
Ayça 'Çukur'a düşecek
ABD'li oyuncu en beğendiği Türk restoranını açıkladı
Nuri Alço düğün açıklaması
Sinan Akçıl'a icra takibi başlatıldı
<p>Okulda ve kentin bazı yeşil alanlarında gerçekleştirilen çekimlerde şarkının nakaratında yer alan

Eskişehir´de Öğrenciler ´Sıfır Atık´ İçin Rap Söyledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Haftanın fotoğrafları (7-13 Haziran- Anadolu Ajansı)

Flamingolar uçuşa hazırlanıyor