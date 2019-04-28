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  3. Esenyurt'ta 'çatlak'tan sonra şimdi de yol çöktü

Esenyurt'ta 'çatlak'tan sonra şimdi de yol çöktü

Esenyurt'ta 'çatlak'tan sonra şimdi de yol çöktü

İstanbul Esenyurt'ta, asfalt üzerinde çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, cadde üzerinde dubalarla önlem alarak trafiği tek şeritten sağladı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Caddesi'de asfalt üzerinde  yaklaşık bir buçuk metrelik çöküntü oluştu.

Cadde üzerindeki çöküntüyü gören vatandaşlar, durumu yetkililere  bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, yaptıkları  incelemelerin ardından çöküntünün bulunduğu noktada dubalar ve güvenlik şeridiyle  önlem aldı.

Cadde üzerinde trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin sabah erken  saatlerde çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'ndeki  Orhangazi Caddesi üzerinde ve bir binadaki çatlaklar nedeniyle mahallede bulunan  birçok bina kontrol amaçlı boşaltılmış, ekipler ise binalarda ve zeminde kaymanın  olup olmadığını belirlemek için çalışma başlatmıştı.

Olay yerinin, geçtiğimiz gün çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe  kapatılan Orhan Gazi Caddesi'ne çok yakın olması dikkati çekti

(AA)

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