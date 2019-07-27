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  3. Esenyurt'ta bulunan ilkokulun çatısı alev alev yandı

Esenyurt'ta bulunan ilkokulun çatısı alev alev yandı

Esenyurt'ta bulunan ilkokulun çatısı alev alev yandı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan okulun çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Gökevler Mahallesi’nde bulunan Siteler İlkokulu’nun çatısında devam eden izolasyon çalışmalarında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün çatıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece ve Bakırköy itfaiyeleri sevk edildi. Çatıda çalışan bir işçi dumandan etkilendi. İşçi ambulansla hastaneye sevk edildi. Alevler müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, çatı kül oldu.

(DHA)

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