Escobar'ın oğlu Pucca'yı takibe aldı
Sosyal medya takipçilerinin Pucca olarak tanıdığı Selen Pınar Işık, Pablo Escobar hakkında attığı bir tweet sebebiyle uyuşturucuya özendirme suçundan iyi hal indirimiyle 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırılmıştı.
Yaşanan bu olayların ardından Escobar’ın oğlu Juan Pablo Escobar, Işık’ı Instagram'dan takip etmeye başladı. Pucca mahkeme kararı sonrası çektiği videoda “Escobar bile bu kadar ceza almadı” diye ağlayarak cezaya tepki göstermişti.