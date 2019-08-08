Eş durumu 2019 tayin başvuruları yarın bitiyor! MEB sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman?

Eş durumu 2019 tayin başvuruları yarın bitiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile birlikte öğretmenlerin eş durumu tayini için takvim belirlenmişti. 5 Ağustos tarihinde başlayan eş durumu 2019 tayin başvuruları yarın sona eriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik doğrultusunda daha önce 20 tercih hakkı olan sözleşmeli öğretmenler 40 okul tercihinde bulunabilecek. MEB sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.

Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır. İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi http://personel.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyecektir. Tercih aşamasında “boşalması muhtemel eğitim kurumu” olarak ilan edilen, ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.

ATAMALAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak.

Tercihler 22-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

İlişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.